بسبب كشفه قائمة منتخب بلاده… باتشواي يعاقب بتمارين “الضغط”

بعد كشف ميشي باتشواي قائمة المنتخب البلجيكي قبل الأوان، سيخضع لتمرين الضغط 50 مرة، عندما ينضم للمنتخب في نهاية هذا الشهر، استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم، كعقوبة له.

كشف باتشواي، في تغريدة، عن انضمامه لتشكيلة من 26 لاعبا، ستشارك في البطولة، قبل أن يعلن روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، قائمته رسميا في مؤتمر صحفي، الاثنين.

كتب باتشواي على “تويتر”، قبل أن يزيل الرسالة بعدما اكتشف تسرعه: “مرحبا بطولة أوروبا 2021.. أنا فخور جدا بالانضمام إلى التشكيلة”.

لم يتابع مهاجم كريستال بالاس إعلان المدرب مارتينيز، عبر تطبيق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على الهاتف المحمول.

That's 50 push ups at the first training, Michy! 🥵

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 17, 2021