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بسبب كشفه قائمة منتخب بلاده… باتشواي يعاقب بتمارين “الضغط”

18 - مايو - 2021
باتشواي

باتشواي

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بعد كشف ميشي باتشواي قائمة المنتخب البلجيكي قبل الأوان، سيخضع لتمرين الضغط 50 مرة، عندما ينضم للمنتخب في نهاية هذا الشهر، استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم، كعقوبة له.

كشف باتشواي، في تغريدة، عن انضمامه لتشكيلة من 26 لاعبا، ستشارك في البطولة، قبل أن يعلن روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، قائمته رسميا في مؤتمر صحفي، الاثنين.

كتب باتشواي على “تويتر”، قبل أن يزيل الرسالة بعدما اكتشف تسرعه: “مرحبا بطولة أوروبا 2021.. أنا فخور جدا بالانضمام إلى التشكيلة”.

لم يتابع مهاجم كريستال بالاس إعلان المدرب مارتينيز، عبر تطبيق الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، على الهاتف المحمول.

وقال باتشواي بعد دقائق من الإعلان الرسمي: “لا أملك هذا التطبيق.. آسف لأني اعتقدت أنه أعلن بالفعل التشكيلة رسميا”.

ردا على هذه الواقعة، قال الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على تويتر: “سيؤدي باتشواي تمرين الضغط 50 مرة في أول تمرين للمنتخب”، ونشر رابطا يشرح كيفية تحميل التطبيق على الهاتف، لتجنب المزيد من الإحراج.

يعد منتخب بلجيكا من المرشحين للقب بطولة أوروبا، وسيتجمع في 31 أيار، لخوض مباراتين وديتين، قبل افتتاح مشواره في المجموعة الثانية، أمام روسيا، في مدينة سان بطرسبرغ، يوم 12 حزيران، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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