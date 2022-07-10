الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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بسبب كورونا.. الفرنسي مارتان ينسحب من سباق فرنسا للدراجات

منذ ساعة واحدة
المتسابق الفرنسي جيوم مارتان

المتسابق الفرنسي جيوم مارتان

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قال مصدر في فريق كوفيديس لرويترز إن متسابق الفريق جيوم مارتان وهو فرنسي انسحب من سباق فرنسا للدراجات قبل انطلاق المرحلة التاسعة اليوم الأحد بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وتأتي إصابة مارتان بالعدوى بعد يوم واحد من انسحاب جوفري بوشار وفيجارد ستيك لانجن من السباق بسبب الفيروس سريع العدوى والانتشار. وكان بوشار ولانجن أول متسابقين يودعان السباق بسبب كورونا.

وقال مارتان الذي كان يحتل المركز 13 في الترتيب العام بعد انتهاء المرحلة الثامنة من السباق الشهير أمس السبت “شعرت بالتهاب في حلقي وطلبت الخضوع للفحص وجاءت النتيجة إيجابية”.

وستقام المرحلة التاسعة اليوم الأحد وتمتد لمسافة 192.9 كيلومتر في الجبال من أيجل في سويسرا إلى شاتيل في فرنسا.

    المصدر :
  • رويترز

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