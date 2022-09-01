بسبب كورونا.. تأجيل بطولة الاتحاد الدولي لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى الخميس أن بطولة العالم داخل القاعات المقرر إقامتها في نانجينغ الصينية ما بين 17 و19 مارس آذار 2023 تأجلت إلى موعد لاحق بسبب استمرار تطبيق القيود الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد في الصين.

وقالت اللجنة الوطنية الصحية في الصين الخميس إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد الأربعاء بلغ 2057 إصابة.

وكان من المقرر في البداية أن تستضيف نانجينغ بطولة العالم داخل القاعات في 2020، والتي تأجلت أولا حتى مارس آذار 2021 ثم تأجلت مرة أخرى إلى مارس 2023 بسبب استمرار الجائحة.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان “اتخذ قرار التأجيل بموافقة اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الصيني لألعاب القوى بسبب استمرار الإجراءات الوقائية للتصدي للجائحة”.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى “نشعر بخيبة أمل لاضطرارنا لتأجيل هذا الحدث من جديد لأسباب بعيدة عن سيطرتنا. لكننا فعلنا ذلك لتقديم ضمانات إلى الرياضيين والاتحادات الوطنية من أجل الاستعداد للمنافسات في موسم 2023”.

“بكل أسف يمنعنا ضيق الوقت من نقل بطولة 2023 إلى مكان آخر لكن بطولة العالم داخل القاعات ستعود من جديد في جلاسجو في 2024.

“عرضنا على نانجينغ نسخة البطولة في 2025 لأننا ندرك حجم الاستعدادات التي قامت بها اللجنة المحلية المنظمة من أجل تنظيم الحدث ونحن نرغب في تجنيب كافة الأطراف أي خسائر مالية”.