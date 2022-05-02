بسبب كورونا.. صيني يحبس نفسه داخل السيارة 10 ساعات

في واقعة غريبة من نوعها حبس رجل كان مقتنعاً بأنه مصاب بفيروس كورونا، نفسه داخل سيارته وبقي فيها لمدة عشر ساعات دون حتى فتح النافذة.

وذكرت خدمة الأخبار الصينية أن ساكن بكين كان لديه اختبار فحص كورونا في ذلك الصباح وأخبره الأطباء، أن الفحوصات جاءت إيجابية.

وركب المواطن الصيني سيارته الكوبيه البيضاء وحبس نفسه بداخلها ولم يتحرك منها حتى الساعة 10 مساءً، على الرغم من عدم خضوعه لاختبار الفيروس.

وقال: “كنت أعلم أن فرص إصابتي بالعدوى عالية جداً، لذا حاولت تجنب الاتصال بأي شخص لتجنب المشاكل مع الآخرين”، وأضاف المواطن الصيني: “بقيت في سيارتي دون حتى فتح النافذة، كان هذا ما يجب أن أفعله من أجل الصحة العامة”.

وتظهر الصور أن سيارة الرجل كانت مغلقة من الخارج بشريط لاصق ملصقات تشير إلى انه مصاب بفيروس كورونا، وفي حوالي الساعة 5 مساءً طلب الرجل الصيني طعاماً من أحد مطاعم الاكل السريع، لكنه لم يغادر المنطقة وظل حبس سيارته.

ونشرت وكالة الأنباء المدعومة من الدولة قصته في محاولة واضحة لحشد الجمهور وراء الإجراءات المتطرفة التي شوهدت في جميع أنحاء البلاد.