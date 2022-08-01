بسبب ملابسها صحافية امريكية تطرد من غرفة الإعدام

تعرضت الصحفية الأمريكية إيفانا شاتارا لإحرج شديد، بعدما أبلغتها سلطات سجن أمريكي كانت تجري فيه عملية إعدام أن ملابسها غير مناسبة لتغطية الحدث.

ووصلت الصحفية إيفانا وصلت إلى سجن وليام هولمان في مدينة أتمور بولاية ألاباما لتغطية تنفيذ حكم إعدام هناك.

وكانت الصحفية الأمريكية ترتدي “تنورة قصيرة للغاية” وبحسب إدارة السجن التي تقول إن هذه الملابس لا تتناسب مع المنشأة وتنفيذ حكم الإعدام.

وأضافت الصحفية التي تعمل منتجة في موقع إخباري إن إدارة السجن أبلغتها أن حذاءها كان مفتوح الأصابع، وكانت إيفانا تريد تغطية عملية إعدام جوناثان جيمس جونيور، بعد إدانته في جريمة قتل صديقته عام 1994.

وفي نهاية المطاف ارتدت الصحافية ملابس واقية من المطر أعارها إياها مصور كان في المكان، ووافقت عليها إدارة السجن.