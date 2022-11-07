الأثنين 13 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 7 نوفمبر 2022 |
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بسمة تتعاقد على بطولة مسلسل "بطن الحوت"

منذ ساعة واحدة
الفنانة المصرية بسمة

الفنانة المصرية بسمة

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تعاقدت الفنانة المصرية بسمة على المشاركة في مسلسل “بطن الحوت” الذي يقوم ببطولته محمد فراج، ومن المقرر أن بدأ تصويره خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري.

مسلسل “بطن الحوت” يندرج تحت المسلسلات القصيرة، من 15 حلقة، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، ومن المقرر عرضه خلال المارثون الرمضان القادم 2023.

وكان آخر أعمال بسمة في الدراما مسلسل “طير بينا يا قلبي” الذي انتهى عرضه مؤخرًا، بطولة ريم مصطفى ومن تأليف أحمد برئ وإخراج عصام نصار، وشارك فيه هالة فاخر، دنيا ماهر، محسن محي الدين، عمرو عبدالعزيز وآخرين.

يذكر أن تعاقدت الفنانة بسمة على الانضمام لأسرة مسلسل “حضرة العمدة”، الذي تجسد بطولته الفنانة روبي، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2023.

ومن المقرر أن تقدم بسمة خلال المسلسل دورا محوريا يسهم في تحريك الأحداث بشكل قوى، وتجسد شخصية جديدة تماما عما سبق وأن قدمته في أعمالها المختلفة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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