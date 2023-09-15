الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشرى عن مهرجان الجونة: مش بيت أبويا

منذ دقيقة واحدة
الفنانة بشرى

الفنانة بشرى

A A A
طباعة المقال

ردت الفنانة المصرية بشرى على اتهامات بعض زملائها في الوسط الفني من عدم توجيهها لهم دعوات لحضور مهرجان الجونة والمقرر انعقاد دورته السادسة الشهر المقبل قائلة “المهرجان ده مش بيت أبويا”.

وأوضحت خلال لقاء إذاعي على راديو 9090 أنه لن يكون لها دور تنفيذي في المهرجان خلال الدورة المقبلة، لكنها ستشارك فيه بصفة عضو مؤسّس ومشارك.

وقالت بشرى: “مش هيكون ليا دور تنفيذي لأني معتذرة من سنتين من بعد الدورة الخامسة وهكون متواجدة كعضو مؤسّس مشارك ومرتبط اسمه باسمي وفي ناس مش مصدّقة إني مشيت وأتمنى التجربة تنجح بالفريق الجديد مع الجزء المتبقي من الفريق القديم”.

كما قالت “مهرجان الجونة مش بيت أبويا عشان الناس بتقعد تلومني إنتي ليه مبتعزميناش والكلام ده، والمهرجان عموما مسؤول عنه رعاة بيبقى لهم جزء من الدعوات كفوائد للفلوس اللي بيدفعوها فبيبقى لهم دعوات لناس مش من عالم الفن.. وقايمة الدعوات الخاصة بالمهرجانات لها علاقة بالفن والسينما لكن فيه أبعاد تسويقية وتجارية”.

يشار إلى أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي أعلنت في فبراير الماضي عن عودة فعالياتها مجددا بعد عام من الغياب.

فقد أعلن المهرجان عن إقامة الدورة السادسة في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل، في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

    المزيد من منوعات

    كيت بلانشيت
    كيت بلانشيت تعيد تدوير ملابسها لإطلالاتها
    من درنة شرق ليبيا
    قبل وفاته غرقًا.. شاعرٌ يشغل الليبيّين بقصيدة "تنبّأت بالكارثة"!
    تامر حسني
    تامر حسني يشارك في حملة لإغاثة ضحايا المغرب وليبيا

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    ثورة المحيطات تضرب العالم.. متخصص بالأحوال الجوية يكشف ما ينتظر لبنان!
    الشيخ حكمت الهجري
    حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
    غارات إسرائيلية على سوريا
    مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا