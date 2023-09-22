بشرى لصوت بيروت إنترناشونال: نجاح فيلم "أولاد حريم كريم" واضح

حقق فيلم “أولاد حريم كريم” نجاحا لافتا في دور العرض المصرية منذ طرحه، وسط ردود فعل إيجابية استقبلها صناع العمل من جانب الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أكدته الفنانة المصرية بشرى المشاركة في إنتاج العمل وإحدى أبطاله حيث تجسد دور سيدة تدعى “سارة”، إذ قالت إنها تلقت عبارات ثناء على الفيلم من العائلات والأمهات تحديدًا اللائي حرصن على دخول الفيلم في الحفلات الصباحية خلال تواجد أبنائهن في المدارس.

وأضافت لـ “صوت بيروت إنترناشونال” أن الفيلم خلق حالة من الحب بين الجمهور، الذي شعر ببهجة خلال مشاهدته، مشيرة إلى أن الناس بحاجة إلى الإبتسامة في الوقت الحالي، كما أن السينما تحتاج إلى الشباب الواعد في العديد من الأدوار المهمة.

ردود الفعل على الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت الجمهور في الدول العربية للتساؤل عن موعد طرحه هناك، وهذا ما كشفته بشرى، إذ قالت إنه بدأ عرضه ليصبح متاحًا في أنحاء الوطن العربي، خاصة العراق الذي طالب أهله بتواجدنا مع العمل، والأمر نفسه في دبي والسعودية، وسيجرى ترتيب ذلك وفقًا لمواعيد تصويرنا، فالجمهور هناك متعطش للسينما المصرية، وردود الفعل جعلته يتحمس لمشاهدة الفيلم، كما أنني أحب في الجمهور العربي ترحيبه بنا لدرجة شعورنا بحفاوة شديدة، وبالفعل تنتابني السعادة عندما أسافر للخارج، وأشعر أنني سفيرة لبلدي التي أفتخر بها وبصناعتها.

يعتبر “أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي قُدّم قبل 18 عامًا، فبعد النجاح الذي حققه الفيلم طالب الجمهور بوجود أجزاء جديدة منه، إذ تؤكد بشرى أن الجمهور سعيد بفريق عمل الفيلم المكون معظمه من الشباب، وبالتالي يتمنى تقديم أجزاء جديدة منه، ولكننا لا نفكر في ذلك حاليًا وإنما نفكر في تقديم أفكار جديدة بنفس فريق العمل، ولكن لم يتحدد ذلك بشكل نهائي.

كما تشارك بشرى في تجربة سينمائية مصرية جديدة كمنتجة وهو فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، حيث أوضحت أن فريق العمل أوشك على الانتهاء من تصويره، ولا يتبقى له سوى ثلاثة أيام تصوير، ويتناول العمل مرض السرطان من خلال قصة حقيقية، ويلعب بطولته خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف، تأليف أحمد البنداري، وإخراج حسام الجوهري.