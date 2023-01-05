بشق الأنفس.. برشلونة يهزم إنتر سيتي في كأس الملك

حقق برشلونة فوزاً مثيراً على حساب فريق إنتر سيتي، في مباراة درامية شهدت تسجيل سبعة أهداف، ضمن مباريات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وسجل أوريول سولديفيلا، الناشئ السابق في برشلونة، ثلاثة أهداف في مرمى ناديه القديم لكن فريقه هو من خسر في النهاية بعد أن دفع إنتر سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم منافسه برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى نحو وقت إضافي قبل أن يخسر 4-3 في مباراة مثيرة بكأس الملك، الأربعاء.

وعدل إنتر سيتي، الذي صعد لدوري الدرجة الثالثة الموسم الماضي، تأخره ثلاث مرات ليدفع المباراة نحو وقت إضافي بعد التعادل 3-3 في نهاية الوقت الأصلي.

لكن سيتي ودع البطولة في النهاية عندما سجل البديل أنسو فاتي هدف الفوز في الدقيقة 103 من المباراة التي أقيمت في أليكانتي.

وكان رونالد أراوخو وعثمان ديمبلي ورافينيا هم من سجلوا بقية أهداف برشلونة بينما سجل سولديفيلا البالغ من العمر 21 عاما ثلاثة أهداف في غضون 25 دقيقة من الشوط الثاني بما في ذلك الهدف الثالث المثير في الدقيقة 86 ليدفع المباراة نحو وقت إضافي.

وأمضى سولديفيلا عامين في أكاديمية برشلونة قبل أن ينتقل إلى إنجلترا لمدة موسمين لعب فيهما مع برمنجهام سيتي، لكنه فشل في المشاركة مع الفريق الأول بالنادي.