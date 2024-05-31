بشكل رسمي.. طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

أفاد موقع “إي تي بالعربي” بأن زواج الفنانة المصرية نيللي كريم ولاعب الإسكواش هشام عاشور انتهى رسمياً بالطلاق اليوم الجمعة، بعد زواج دام لأكثر من عامين ونصف العام.

ولم يصدر عن الثنائي أي تعليق حتى الساعة أو خطوات على حساباتهما في شبكات التواصل الاجتماعي، علماً أنها تعرض لأكثر من مرّة إلى إشاعات الإنفصال.

وكانت كريم وعاشور عقدا خطوبتها في تموز (يوليو) من عام 2021، قبل أن يدخلا القفص الذهبي بعد شهر واحد في أب بحفل زفاف على أحد شواطئ الساحل الشمالي في مصر، ثم اتجها لقضاء شهر العسل في مدينة نيويورك الأميركية.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم في الدراما مسلسل “فراولة” مع كل من شيماء سيف، إيمان السيد، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، جيلان علاء، توني ماهر وغيرهم.

كما يعرض لنيللي حاليا في السينمات فيلم “السرب”والذي يشاركها بطولته كل من أحمد السقا، صبا مبارك، محمد ممدوح، دياب، آسر ياسين، مصطفى فهمي، محمد فراج، إسلام جمال، كريم فهمي، محمود عبد المغني.