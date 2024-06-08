السبت 2 ذو الحجة 1445 ﻫ - 8 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بشكل مفاجئ.. شيرين رضا تقرر اعتزال الفن

منذ 5 دقائق
شيرين رضا

شيرين رضا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الفنانة المصرية شيرين رضا اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بشكل مفاجئ لكل جمهورها ومحبيها.

وكتبت الفنانة شيرين رضا عبر استوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي”إنستغرام”: كفاية بقا.. قررت الاعتزال.

واكتفت شيرين بهذه الاستوري، دون أن توضح أسباب الاعتزال لجمهورها.

وظهرت الفنانة شيرين رضا في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأصدقاء والأقارب.

وكان النجمان‎ عمرو دياب وشيرين رضا التقيا في حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل في الجونة بمدينة الغردقة، والتقط الثنائي عدة صور على هامش حفل الزفاف الذي أقيم بالجونة رفقة السينارست تامر حبيب.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، مسلسل «وبينا معياد 2» بطولة صبري فواز، شيرين رضا، أميرة أديب، مدحت صالح، بسمة، فاء صادق، محمد سليمان، من تأليف هاني كمال، إخراج هاني كمال.

    المزيد من منوعات

    أمير كرارة
    بتوقيع المخرج أحمد الجندى.. أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد
    عمرو دياب
    فيديو.. عمرو دياب يصفع شاباً على وجهه
    أميرة ويلز كيت ميدلتون
    تأمل في العودة قريباً جداً... أول رسالة عامة للأميرة كيت

    الأكثر قراءة

    انقلاب باص المدرسة في نهر العاصي بدركوش - الدفاع المدني السوري
    فيديو وصور.. نهر العاصي يبتلع حافلة أطفال في دركوش وفرق الإنقاذ تواجه صعوبات
    حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة
    مسؤول كبير بحزب الله يكشف مفاجأة عن "أجهزة التجسس" الإسرائيلية قرب لبنان!
    عناصر من الشرطة الدنماركية
    رئيسة وزراء دولة أوروبية تتعرض لضرب مبرح في العاصمة!