بصدمة وحزن كبيرَين.. هكذا نعى فنانو لبنان وديع جورج وسوف

أصيب الوسط الفني في لبنان والعالم العربي بصدمة وحزب كبيرين بعد تأكيد نبأ وفاة وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف، مساء الجمعة في مستشفى مار يوسف بالعاصمة بيروت.

الفنانة إليسا غردت عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة”.

بدورها، قالت الفنانة كارول سماحة: “مش قادرة صدق!!! شو هالخبر الحزين!!!! وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب… الله يصبر إمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك”.

أما الإعلامي نيشان الذي أعلن خبر وفاة وسوف عبر قناة “الجديد”، قال عبر “تويتر”: “الله يصبّر قلب ابو وديع… ارحم يا رب”.

من جهتها، غرّدت الإعلاميّة رابعة الزيّات، غرّدت قائلة: “كتير قاسي هالخبر ما في كلام غير الصلوات إن الله يصبّر قلبك يا أبو وديع وقلب إم وديع جورج وسوف”.

كذلك، قالت الفنانة نجوى كرم عبر “تويتر”: “الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع”.

وكان وديع قد دخل إلى إحدى مستشفيات لبنان لإجراء عمل جراحي وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له، وبعد أن انتشر الخبر بشكل واسع على السوشيال ميديا، شارك اليوم جورج وسوف جونيور صورة لشقيقه على انستغرام يدعوا فيه له بالشفاء.

يُشار إلى ان وديع هو الابن الأكبر للفنان السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس.