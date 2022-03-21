بصورة على انستغرام.. شاكيرا تسخر من خسارة “ريال” أمام برشلونة

حقّق فريق برشلونة فوزا ساحقًا جديدا على ريال مدريد، الأحد، بنتيجة 4-0، في كلاسيكو الجولة 29 من الدوري الإسباني.

في السياق، استعانت المطربة الكولومبية شاكيرا بزوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للسخرية من ريال مدريد عقب كلاسيكو الفريقين بالدوري الإسباني.

اذ نشرت شاكيرا صورة لها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وهي ترفع يدها مشيرة بالرقم 4، في إشارة لفوز فريق زوجها الساحق على ريال مدريد، مقلدة طريقة احتفال بيكيه الشهيرة بانتصارات برشلونة الساحقة السابقة.

وكتبت شاكيرا: “بيكيه لم يكن يدعني أقل ذلك في العلن، دائما لديه بطولته الخاصة ويقدم دائما أفضل ما لديه رغم أي إصابة أو ألم.. ليس لأنه زوجي لكنه الأفضل في العالم”.

وكان بيكيه استخدم يده لاستفزاز جماهير ريال مدريد بالإشارة لرقم 5 في مناسبتين، الأولى عند فوز البارسا الساحق 5-0 على الميرينجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والثاني في فوز 5-1 على الفريق نفسه في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، والمباريات كلها كانت بالدوري الإسباني وشهدت مشاركة بيكيه.

بدوره، لم يستخدم بيكيه يده هذه المرة للاحتفال بفوز فريقه الكبير، لكنه كان يريد الوصول لرقم 5 على الأقل حيث نقلت كاميرات قناة “موفيستار” الإسبانية صرخات قائد دفاع برشلونة وهو يصرخ في زملائه: “المزيد .. المزيد .. المزيد”.