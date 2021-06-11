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بطريقة "لا تخطر على بال"... عراقي يقتل حفيده الرضيع!

11 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 11 - يونيو - 2021 9:23 صباحًا
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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ذكرت الداخلية العراقية في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”، أن مكتب مكافحة إجرام المحمودية بالتعاون مع مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر على يد جده والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول.

أضاف المنشور أنه تم إلقاء القبض على الجد الجاني الذي اعترف بالجريمة التي ارتكبها.

وكشفت الوزارة أن الجد اعترف بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول، وإضافتها الى حليب للطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه.

أرجع الجد ما قام به إلى أنه فعل ذلك دون قصد كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة.

وبحسب المنشور فقد تم “تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيا أمام قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (406/ قانون العقوبات) على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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