بطعم المايونيز والكاتشب.. هذه آخر صيحات الآيس كريم لهذا الصيف؟

من المتعارف عليه ان الايس كريم بالصيف هو مزيج او نوع معين من الفواكة او الحليب، ولكن على عكس المعتاد اصبح الايس كريم اليوم مثير للاستغراب بسبب العديد من النكهات التي تندرج على اللوائح الجديدة.

كيف أصبح آيس كريم صلصة الصويا، والكاتشب والمايونيز من أروع صيحات هذا الصيف؟.. قد يبدو مزيجًا غريبًا، ولكن إلى جانب المايونيز والفاصوليا المخبوزة، فهو من بين الأطباق التي يتم تقديمها في متجر جديد في لندن أثار المنافسة.

يعتبر للآيس كريم المتعارف عليه أطعمة تختلف من نوع لأخر ولكن بين الفاكهة وبعضها، ولكن في هذا الموضوع ستسمع عن أطعمة غريبة للبعض وللبعض الأخر قد تكون مزعجة، مثل آيس كريم الفلفل الأسود، والكراميل المملح، وآيس كريم خل الشعير.

وأقدمت مصممة الحقائب اليدوية المبتكرة، “Anya Hindmarch”، في بريطانيا، على افتتاح مطعم لصناعة الآيس كريم على أحد صيحات، ليكون المعروض للبيع لديه من غير المألوف، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تم صنع كل منها بعلامات تجارية للأطعمة موجودة في كل غرفة تخزين في جميع أنحاء الأرض.

وعلق أحد المترددين على المطعم الجديد قائلاً: “من بين النكهات الـ 14، لم يعجبني سوى اثنين: فاصوليا هاينز المخبوزة والمايونيز”، وكان المزيج الناتج من الفانيليا والبصل مثيرًا للاشمئزاز.