بطلة "صراع العروش" تُدلي برأي صادم عن المسلسل الأكثر شعبية

اعتبرت الممثلة الإنكليزية “مايسي ويليامز” أن الموسم الأخير من مسلسل Game of Thrones كان دون المستوى.

وحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، لاقى المسلسل شعبية كبيرة في مواسمه الأولى، لكنه قسّم المعجبين مع الحلقات الست من الموسم الأخير، والتي تم بثها في عام 2019.

وعلى الرغم من محاولة البعض الدفاع عن نهاية المسلسل ذي الشعبية الكبيرة، غير أنّ بعض المعجبين الغاضبين دشنوا عريضة تدعو منصة البث الإلكتروني المنتجة للمسلسل، HBO لإعادة الموسم الأخير، ووقّع عليها أكثر من مليون شخص.

وقالت ويليامز، التي لعبت دور “أريا ستارك”، إنها أعادت مشاهدة المسلسل بالكامل مؤخراً مع شقيقها ووصلت لاستنتاج بشأن المسلسل.

وأضافت: “لقد سقط المسلسل في النهاية بكل تأكيد، لكنه بدأ بداية قوية حقاً”.

ومن بين الآخرين الذين انتقدوا الموسم الأخير، الممثل الإنكليزي “كونليث هيل”، الذي لعب دور اللورد “فاريس”.

وقال هيل: “شعرت أن المسلسل تدنّى من بعد الموسم السادس، وخاصةً شخصيتي، التي أصبحت هامشية، الأمر كان محبطاً بشكل عام”.

مسلسل “صراع العروش” هو من بطولة كيت هارينجتون وإميليا كلارك، ويدور حول تصارع عدة عائلات نبيلة على العرش الحديدي.