بطلة ويمبلدون تخرج مبكرا من بطولة سان هوزيه

خرجت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون بشكل مبكر من بطولة سان هوزيه للتنس مساء يوم الاثنين، وقالت إن جدول مبارياتها المزدحم وراء شعورها بالإرهاق وعدم الحصول على الوقت الكافي للاستعداد.

وخاضت ريباكينا مباراتها الأولى منذ الفوز على التونسية أُنس جابر في نهائي بطولة ويمبلدون، لكنها خسرت 1-6 و6-2 و6-صفر أمام داريا كاساتكينا.

وبدا أن ريباكينا المصنفة السابعة ستسيطر على المباراة قبل أن تخسر 12 من آخر 14 شوطا.

وقالت ريباكينا “كنت ألعب بشكل رائع في المجموعة الأولى، ثم تغيرت الظروف بعض الشيء، وأعتقد من الناحية البدنية فلقد فقدت التركيز بشكل كامل”.

وأضافت “بكل تأكيد كان الأسبوع صعبا بعد ويمبلدون. كان لدي الكثير من الارتباطات والكثير من السفر. لم يكن لدي الوقت الكافي للاستعداد لموسم البطولات على الأراضي الصلبة”.

وتابعت “أردت فقط الحضور إلى هنا وبذل قصارى جهدي، لأني كنت أعرف أني سأخوض بطولة صعبة جدا. تضم البطولة العديد من اللاعبات الرائعات، وكنت أعرف أني سألعب في الدور الأول أمام واحدة من أول عشر مصنفات”.