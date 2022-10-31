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بطلُها بيكيه.. مفاجأة في قائمة منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم

منذ ساعة واحدة
جيرارد بيكيه

جيرارد بيكيه

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كشفت قائمة منتخب إسبانيا المبدئية لنهائيات كأس العالم 2022 عن مفاجأة مدوية من طرف المدرب “لويس إنريكي”.

إذ أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ بيكيه سيحضر ضمن قائمة أولية لمنتخب إسبانيا تضم 55 لاعباً، سيتم اختيار 25 أو 26 منهم لتكوين القائمة النهائية لفريق “لاروخا” في كأس العالم 2022.

وسيعلن إنريكي في 11 تشرين الثاني المقبل عن قائمة إسبانيا النهائية لكأس العالم والتي ستشهد خروج العديد من الأسماء ستزيد عن النصف.

اسم بيكيه جاء من قبل المدرب إنريكي ليكون اختياراً غريباً للغاية، نظراً لحقيقة تراجع مستوياته مؤخراً وخروجه من التشكيلة الأساسية لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فضلًا عن أن اللاعب نفسه أعلن اعتزاله الدولي بعد مونديال روسيا 2018.

ولم يلعب بطل العالم 2010 إلا 8 مباريات فقط مع البارسا هذا الموسم، 4 منها فقط كأساسي، آخرها كان في التعادل 3-3 مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم 12 تشرين الأول.

إنريكي ضم كذلك مجموعة أسماء غير متوقعة منها من برشلونة سيرجي روبرتو وهيكتور بيلرين رغم تراجع المستوى وكذلك أليخاندرو بالدي.

ويتواجد كذلك في القائمة المبدئية لمنتخب إسبانيا، المخضرم سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الحالي وقائد ريال مدريد سابقاً.

يُذكر أن إسبانيا تلعب في المجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 إلى جوار كوستاريكا وألمانيا واليابان، وستلاقيهم على الترتيب أيام 23 و27 نوفمبر و1 ديسمبر/ كانون الأول.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

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