fbpx
فنون ومنوعات

بطل الجوكر ينتقد «العنصرية الممنهجة»: أشعر بالخجل، المرشحون لأوسكار جميعهم بيض

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ناشد خواكين فينيكس صناعة السينما التخلص من «نظامها الجائر»، في خطاب تسلّمه الجائزة في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA يوم الأحد 2 فبراير/شباط 2020، وفقاً لما نشره موقع شبكة CNN الأمريكية.

 

فينيكس الحائز على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن فيلم «Joker»، انتقد غياب التنوع بين المرشحين لنيل الجوائز هذا الموسم، قائلاً إنه لم يعد بالإمكان تجاهل هذه القضية.

فينيكس، رغم شعوره «بالفخر» أن يكون من بين الحضور وإعرابه عن تقديره للدعم المقدم من منظمة الأكاديمية البريطانية للأفلام، فإنه «يشعر بالخجل» من أن الممثلين من أصحاب البشرة غير البيضاء لم يحصلوا على «الامتياز نفسه».

المزيد من الأخبار

صلاح يهزم رونالدو ويهدد عرش ميسي

مسافر خاف من كورونا فأثار الذعر في الطائرة

Related Posts

صلاح يهزم رونالدو ويهدد عرش ميسي

مسافر خاف من كورونا فأثار الذعر في الطائرة

هكذا “يرتاح” الأطباء بمستشفيات كورون

وقال فينيكس: «أشعر بالضيق، لأن الكثير من زملائي الممثلين المميزين لا يتمتعون بنفس الامتياز. أعتقد أننا نرسل رسالة واضحة للغاية لأصحاب البشرة غير البيضاء بأنكم غير مرحب بكم هنا. أعتقد أن هذه هي الرسالة التي نرسلها إلى أشخاص ساهموا كثيراً في وسطنا وصناعتنا وبطرق نستفيد منها».

يُشار إلى أن الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أثارت جدلاً الشهر الماضي، عندما تبين أنها لم ترشح أي شخص من ذوي البشرة غير البيضاء في الفئات الأربع للممثلين. ولقيت قائمة المرشحين لجوائز الأوسكار لهذا العام، الذين كان معظمهم من الذكور البيض، انتقادات مماثلة.

وتابع فينيكس: «لا أعتقد أن هناك أي شخص يريد الحصول على جائزة لا يستحقها أو معاملة متحيزة، رغم أن هذا ما نقدمه لأنفسنا كل عام. أعتقد أن الناس يريدون أن يكونوا موضع تقدير واحترام بفضل عملهم».

واعترف فينيكس بأنه يعتبر نفسه «جزءاً من المشكلة»، مضيفاً: «لم أفعل كل ما في وسعي، فلم تكن كل أعمالي شاملة».

المصدر Arabic Post
شاهد أيضاً
فنون ومنوعات

السجن 99 عاما لمغني راب استأجر قاتلا محترفا لقتل والدته

فنون ومنوعات

وجدها الغواصون.. جثة داخل قفص تثير الهلع! (صور)

فنون ومنوعات

رقمان جديدان مميزان لرونالدو مع يوفنتوس

فنون ومنوعات

الإمارات.. المزاح حول الإصابة بكورونا ممنوع قانونا

فنون ومنوعات

دراسة: الزواج عبر الإنترنت “ناجح ويدوم لفترة طويلة”

فنون ومنوعات

من هم المستفيدون من انتشار فيروس كورونا؟