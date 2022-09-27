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بطل فرنسا للدراجات يتعرض لإصابة مفاجئة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - سبتمبر - 2022 11:08 صباحًا
كريس فروم

كريس فروم

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أعلن كريس فروم بطل سباق فرنسا للدراجات أربع مرات إصابته “بتمزق في المرفق” بعد اصطدامه بباب سيارة انفتح بشكل مفاجئ.

وقال فروم في مقطع فيديو على تطبيق (تيك توك) إنه “أصيب في الباب” خلال قيادة الدراجة في موناكو يوم الأحد.

وأضاف “أثناء قيادة الدراجة، فتح شخص ما في باب سيارة متوقفة أمامي مباشرة. كان حرفيا على بعد حوالي متر واحد أمامي، ولم أتمكن حتى من الوصول إلى المكابح الخاصة بي”.

وتابع “اصطدمت بالباب وطرت عاليا”.

وحث المتسابق البريطاني البالغ من العمر 37 عاما الجميع على تطبيق “الطريقة الهولندية” الآمنة في فتح الأبواب عن طريق استخدام اليد البعيدة، ما يسمح لهم بالدوران ومتابعة حركة المرور أولا.

وأضاف فروم “الطريقة الهولندية مفيدة جدا وتسبب ألما أقل لنا لمتسابقي الدراجات، وهو أمر سهل جدا بالنسبة لكم يا رفاق”.

    المصدر :
  • رويترز

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