بطولة أستراليا المفتوحة تسجل رقما قياسيا في حضور المشجعين

أعلن المنظمون، الثلاثاء، أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس سجلت رقما قياسيا بحضور أكثر من 900 ألف مشجع، رغم غياب العديد من اللاعبين الكبار ووجود ارتباك في بعض أيام المباريات بسبب الأمطار.

وحضر 839192 مشجعا إلى ملبورن بارك هذا الشهر، في أول نسخة للمسابقة في عامين تقام دون قيود كوفيد-19، ليتحطم بذلك الرقم السابق البالغ 812174 مشجعا في يناير كانون الثاني 2020.

وهذا الرقم الجديد أكبر من عدد المشجعين في باقي مباريات الأدوار الرئيسية بأي بطولة من البطولات الكبرى الأخرى في العام الماضي، حيث زار 515164 مشجعا ويمبلدون، وذهب 613500 مشجع إلى فرنسا المفتوحة، بينما ظهر 776120 مشجعا في أمريكا المفتوحة.

وحطمت بطولة أستراليا المفتوحة، التي افتقدت المعتزل روجر فيدرر والأسطورة سيرينا وليامز والأسترالية آشلي بارتي صاحبة لقب العام الماضي، الرقم القياسي لعدد المشجعين في يوم واحد بحضور 94854 مشجعا في 21 يناير كانون الثاني.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد المشجعين في يوم واحد هو 93709 في 2020.

وقال كريج تايلي المدير التنفيذي للاتحاد الأسترالي لصحيفة (ملبورن إيدج) “ذكرت تقارير أن البطولة لم تعد تملك اللاعبين الكبار وأن الوضع سيكون سيئا، لكن الناس كانت تبحث فقط عن الاستمتاع”.

ويستهدف تايلي حضور مليون شخص العام المقبل وقال “هذا العام بداية لذلك”.

وكان نوفاك ديوكوفيتش قد فاز على ستيفانوس تيتيباس يوم الأحد ليحرز لقبه العاشر في أستراليا ويعادل حصيلة رافائيل نادال في نيل 22 لقبا بالبطولات الكبرى، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي.

وفي منافسات السيدات، أحرزت أرينا سبالينكا لقبها الأول في البطولات الكبرى بعد التفوق على إيلينا ريباكينا يوم السبت. (إ