بطولة أمريكا.. روبليف يهزم دريبر ويبلغ دور الثمانية

تغلب أندريه روبليف على جاك دريبر آخر بريطاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بنتيجة 6-3 و3-6 و6-3 و6-4 ليبلغ دور الثمانية قبل أن يعود للتفكير في طريقة لتجاوز العقبة التالية.

والتأهل لدور الثمانية ليس بالأمر الجديد على اللاعب الروسي، الذي وصل الآن لدور الثمانية في بطولة كبرى تسع مرات، لكن في كل مناسبة حتى الآن كانت هذه هي النقطة التي انتهت فيها رحلته.

وواجه روبليف حائطا أسمنتيا في دور الثمانية في ثلاث نسخ لبطولة أمريكا المفتوحة، حيث تعثر أمام رافائيل نادال عام 2017 ودانييل ميدفيديف عام 2020 وفرنسيس تيافو عام 2022.

وقد يشكل مواطنه ميدفيديف العقبة التي يحتاج مرة أخرى لتجاوزها عندما يواجه بطل أمريكا المفتوحة 2021 الذي يلتقي مع الأسترالي أليكس دي مينو في وقت لاحق اليوم الثلاثاء من أجل حجز مكان في دور الثمانية.

وقال روبليف “لا أريد أن أفكر في طريقة أدائي، لأكون صادقا، لأنني أشعر أنني ألعب بشكل جيد وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. لهذا السبب لا أريد التركيز على المباراة ووضع المزيد من الضغوط عليّ. أشعر بالكرة بشكل جيد. لقد لعبت مباراة جيدة اليوم”.

وتغلب روبليف على مجموعة من الفرنسيين في طريقه إلى دور الثمانية، حيث تخلص من الخاسر المحظوظ آرتور كازو وجايل مونفيس وأرثور ريندركنيش قبل مواجهة دريبر.

ووصل البريطاني، الذي يلعب بيده اليسرى، إلى نيويورك وهو غير متأكد من قدرته على المنافسة بعد تعرضه لتمزق بسيط في كتفه أجبره على الغياب عن بطولة وينستون-سالم، لكنه كان في النهاية آخر بريطاني لا يزال في الملعب.

ودخل دريبر، الذي وصل للدور الرابع في إحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة، إلى الملعب ليتقاسم أول مجموعتين مع منافسه.

لكن في المجموعة الثالثة، بدأت خبرة روبليف وجودته في الظهور كما ظهرت إحباطات دريبر حيث فاز اللاعب الروسي بثقة بالمجموعتين التاليتين والمباراة.

وقال روبليف “في المجموعة الثالثة بدأت أستمع إلى فريقي المساعد وبدأت أدرك أنني كنت أفعل كل شيء بشكل صحيح. كنت ألعب بشكل جيد وكان كل شيء تحت السيطرة. كنت بحاجة فقط للعودة إلى هذا المزاج”.