بطولة غريبة.. بلدة في أوروبا تنظم مسابقة لتقليد صوت طائر النورس

نظمت بلدة دي بان البلجيكية الساحلية (الأحد 23-4-2023) النسخة الثالثة من البطولة الأوروبية لصياح طيور النورس حيث تختار لجنة تحكيم من يقدم أفضل تقليد لصوت هذا الطائر المميز.

وشارك حوالي 50 شخصا في المسابقة وبعضهم للمرة الأولى، وقيّمت لجنة تحكيم محترفة كلا منهم بمنحهم 15 درجة على تقليد صوت النورس وخمس درجات على سلوكهم.

وفاز يارمو (21 عاما) وهو طالب هندسة هولندي يشارك للمرة الأولى في المسابقة بالمركز الأول.

وكثيرا ما يأنف الناس من طائر النورس بسبب سلوكه المتطفل وتهدف المسابقة أيضا إلى تغيير الصورة النمطية لهذه الطيور.

وقال يان سيس رئيس لجنة التحكيم ومسؤول الاتصالات في معهد فلاندرز البحري لرويترز “قلنا لماذا لا نحشد المزيد من التعاطف مع هؤلاء النوارس لأنها جزء من الساحل.. لا يوجد ساحل بلا نوارس”.