بطولة ميامي.. ألكاراز يصعد للدور الثالث وأندريسكو تطيح بساكاري

تقدم حامل اللقب إلى الدور الثالث ببطولة ميامي المفتوحة للتنس بفوزه 6-صفر و6-2 على الأرجنتيني فاكوندو باجنيس اليوم الجمعة.

ولم يجد اللاعب الإسباني المصنف الأول، الذي يطمح لإضافة لقب ميامي إلى نجاحه في إنديان ويلز قبل أيام، معاناة أمام باجنيس الذي لم يتمكن من مجاراة سرعة منافسه وتنوع أسلوبه.

وقال ألكاراز الذي حسم المجموعة الأولى خلال 24 دقيقة “كانت بداية مثالية وأشعر بأنني مستعد للبطولة”.

وقاوم باجنيس ليتعادل 2-2 في المجموعة الثانية لكن ألكاراز استعاد تفوقه الكاسح سريعا وكسر الإرسال ليتقدم 4-2 ولم يتراجع بعدها.

ويتعين على ألكاراز الاحتفاظ بلقب ميامي لاستمرار تفوقه على نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي.

وأقصت الكندية بيانكا أندريسكو اليونانية ماريا ساكاري المصنفة السابعة 5-7 و6-3 و6-4 لتتأهل إلى الدور الثالث بينما فاز الروسي أندريه روبليف بصعوبة على الأمريكي جيه.جيه. وولف ليصل إلى دور 32‭‭‬.

وحرمت أندريسكو (22 عاما)، التي كانت تعاني من الإصابات وتذبذب المستوى خلال السنوات الماضية، ساكاري من الوصول إلى الإيقاع المناسب لتحسم المباراة التي استغرقت ثلاث ساعات. وتسعى أندريسكو للفوز بأول لقب منذ أمريكا المفتوحة 2019.

وقالت أندريسكو في مقابلة على جانب الملعب “آخر مرة واجهتها تعرضت لتقلصات عضلية لذا أنا سعيدة جدا بأنني تجاوزت المباراة بدنيا”.

وتشير أندريسكو إلى المواجهة التي جمعت بينهما في الدور الرابع من بطولة أمريكا المفتوحة 2021 والتي استمرت لثلاث ساعات ونصف.

وأضافت “هذا أفضل شيء على الإطلاق. أحاول أن أستمتع بقدر المستطاع وإذا كنت بحالة ذهنية وبدنية إيجابية، فهذا أمر إضافي”.

وكانت الغلبة لساكاري في المجموعة الأولى إذ تقدمت بكسر للإرسال 4-3 لكنها لم تتمكن من الفوز بشوط إرسالها التالي رغم أنها تقدمت 40-صفر لتفرض اللاعبة الكندية التعادل 4-4.

وأنقذت أندريسكو نقطتين للكسر في الشوط التالي ونجحت ساكاري في الحفاظ على شوط إرسالها رغم تأخرها 15-30 قبل أن تكسر إرسال اللاعبة الكندية وتحسم المجموعة التي استمرت 63 دقيقة.

وتقدمت أندريسكو 4-1 في المجموعة الثانية بفضل كسر للإرسال لتفرض مجموعة ثالثة تقدمت فيها أيضا 4-1 ومضت لحسم المباراة.

وفي منافسات الرجال، خسر روبليف أول أشواط إرساله أمام وولف ليتأخر في المجموعة الأولى لكنه نجح في الفوز 7-6 و6-4 بفضل 16 ضربة إرسال ساحق وأداء قوي من الخط الخلفي.

وسقط الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت المصنف 22 في البطولة بنتيجة 6-4 و7-6 أمام الفنلندي روسوفوري وتغلب الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و3-6 و6-3 على الأرجنتيني جيدو بيا.