بطولة يسرا.. العدل غروب يعلن عن بدء تصوير مسلسل "حمد الله ع السلامة"

أعلنت شركة العدل جروب بدء تصوير مسلسل “حمد الله ع السلامة”، اسم مؤقت، بطولة النجمة يسرا الثلاثاء لتصوير المسلسل المقرر عرضه فى رمضان 2023.

ويشارك النجمة يسرا فى بطولة مسلسل “حمد الله ع السلامة” الذى بدأ تصوير المشاهد الأولى فى منطقة دهشور، عدد كبير من النجوم والفنانين منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، أوتاكا، و المطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له.

مسلسل “حمد الله ع السلامة” تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل، وكان فريق عمل المسلسل أجرى بروفات كثيرة خلال الفترة الماضية من أجل التحضير للعمل.

يشار إلى أن يسرا نافست فى رمضان الماضى بمسلسل “أحلام سعيدة” وشاركها البطولة عدد كبير من الفنان منهم غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوي وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حول “فريدة” وتجسد دورها يسرا، و”شيرين” التي تتقمص شخصيتها غادة عادل، و”ليلى” التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.