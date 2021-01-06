بعبارات لافتة… لحام مصري يصبح نجماً على فيسبوك

استطاع لحام مصري يدعى بدر نور، وشهرته بدر شكمان، من جذب آلاف المتابعين على فيسبوك عبر صفحته التي تحمل اسم شهرته.

“لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها.. ‏لا أحتاج منبها للاستيقاظ، فهمومي تصرخ مع شروق الشمس”، بجمل مثل هذه وعبارات أخرى مع صور تسخر من الواقع في كل شيء، جذب شكمان المتابعين.

وبطريقته الشعبية، وكما يقولون “لغة الصنايعية”، حققت صفحته قرابة نصف مليون متابع في أقل من 3 أشهر.

بدر شكمان الذي يسكن في منطقة الوراق جنوب الجيزة قال لموقع سكاي نيوز عربية إن صفحته تجتذب كل يوم ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف متابع.

ولا يعرف الرجل الذي يبلغ عمره 47 عاما، القراءة ولا الكتابة، ولكنه يجيد التخطيط للفيديوهات التي يقوم ببطولتها ونشرها على صفحته، كما أنه يقول ما يريد، فيما ينسق مسؤولو الصفحة الكتابة بشكل صحيح.

وهناك آلاف المدونين ومشاهير “السوشال ميديا” الذين استطاعوا جذب الملايين لصفحاتهم عبر محتوى محترف يتم الإنفاق عليه، وعمل رعاية مدفوعة له على مواقع التواصل، إلا أن صفحة بدر التي يديرها شقيقه أمجد وصديقين له، لم تدفع أي جنيه مقابل جذب المتابعين، كما أن المحتوى كله يأتي بمحض الصدفة وبدون تخطيط بحسب ما أكد مديرو الصفحة الثلاثة، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.