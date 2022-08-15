الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعدما استُبعد هذا العام.. من رشّح ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية؟

منذ 8 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

رشّح اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي “كريم بنزيما”، مهاجم ريال مدريد، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وكان ميسي قد استُبعد من قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، التي توّج بها من قبل 7 مرات، لأول مرة منذ عام 2006.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات لـ”البرغوث” حول الأجدر بالكرة الذهبية، حيث قال: “أعتقد أنه لا توجد شكوك هذا العام.. من الواضح أنّ بنزيما قضى موسمًا رائعا”.

وأضاف: “لقد أنهى الموسم بتحقيق لقب دوري الأبطال، حيث كان أساسيا منذ دور الـ16 وما بعده في كل مباراة.. لا أعتقد أن هناك شكوكًا هذا العام”.

وتابع ميسي: “بالإضافة إلى أرقامه في دوري أبطال أوروبا، كان بنزيما بلا شك أفضل لاعب في الدوري الإسباني أيضا، في الموسم الماضي”.

وتذهب معظم الترشيحات لبنزيما، منذ نجاحه في قيادة الريال للفوز بدوري أبطال أوروبا، للمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي.

    المزيد من منوعات

    سيمونا هاليب
    سيمونا هاليب تضع حداً لمفاجآت حداد مايا وتحرز لقب تورينتو
    شارع في ليبيا
    في ليبيا.. خنقت ابنها حتى الموت بمساعدة شقيقَيه
    حقائب نسائية
    تصاميم خارجة عن المألوف... أغرب موديلات الحقائب النسائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!