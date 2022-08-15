بعدما استُبعد هذا العام.. من رشّح ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية؟

رشّح اللاعب الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم باريس سان جيرمان، الفرنسي “كريم بنزيما”، مهاجم ريال مدريد، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وكان ميسي قد استُبعد من قائمة المرشحين للفوز بالجائزة، التي توّج بها من قبل 7 مرات، لأول مرة منذ عام 2006.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحات لـ”البرغوث” حول الأجدر بالكرة الذهبية، حيث قال: “أعتقد أنه لا توجد شكوك هذا العام.. من الواضح أنّ بنزيما قضى موسمًا رائعا”.

وأضاف: “لقد أنهى الموسم بتحقيق لقب دوري الأبطال، حيث كان أساسيا منذ دور الـ16 وما بعده في كل مباراة.. لا أعتقد أن هناك شكوكًا هذا العام”.

وتابع ميسي: “بالإضافة إلى أرقامه في دوري أبطال أوروبا، كان بنزيما بلا شك أفضل لاعب في الدوري الإسباني أيضا، في الموسم الماضي”.

وتذهب معظم الترشيحات لبنزيما، منذ نجاحه في قيادة الريال للفوز بدوري أبطال أوروبا، للمرة الـ14 في تاريخ النادي الملكي.