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بعد أدائه المميز في الكلاسيكو.. تشافي يقرر مكافأة "أنسو فاتي"

منذ ساعة واحدة
أنسو فاتي

أنسو فاتي

موقع kooora
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أشار تقرير صحفي إسباني إلى أن “تشافي هيرنانديز”، المدير الفني لبرشلونة، قرر مكافأة لاعبه “أنسو فاتي”، بعد تألقه خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، من خلال الاعتماد عليه في اللقاء المقبل ضد فياريال المقرر غدًا الأربعاء.

وساهم فاتي وفيران توريس في تسجيل هدف برشلونة الوحيد في تلك المباراة، التي انتهت 3-1 لصالح ريال مدريد.

ووفق صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن تشافي حسم قراره بالاعتماد على فاتي منذ بداية مباراة فياريال، حيث يرى أن الوقت قد حان للمراهنة على قيادة فاتي للفريق في الفترات المقبلة، خاصةً بعدما ارتدى القميص رقم 10.

وأوضحت الصحيفة أن مستوى فاتي في الكلاسيكو واستعادة قدرته على المراوغة والتسديد ببراعة، بالإضافة إلى التمريرات الطولية المميزة لمهاجمي الفريق مع الاختراق من العمق بمهارة كبيرة، هو ما دعم قراره بالدفع باللاعب أساسيًا أمام فياريال.

وأضافت أن تشافي قلق بشأن مستوى رافينيا وعثمان ديمبلي في الآونة الأخيرة، وأنه يفكر في الاعتماد على فاتي وتوريس بشكل أساسي إلى جوار روبرت ليفاندوفسكي في هجوم الفريق.

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