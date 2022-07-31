بعد أزمة محمد منير واكرم حسني.. اغنية "للي" تعود الى يوتيوب بعد حذفها

انتهى الجدل المثار حول سرقة أغنية “للى” للكينج محمد منير، كما عادت الأغنية على “يوتيوب” مرة أخرى بعد حذفها، لتصبح متاحة للجمهور، ونوه النجم أكرم حسنى، عن عودة الأغنية، ونشر اللينك الخاص بها عبر “ستورى” حسابه الشخصى على موقع “إنستغرام”.

وجاء هذا بعدما أعتذر المطرب الشاب محمود المنسي، للفنان أكرم حسنى بسبب سوء التفاهم الذى جرى مؤخرًا بينهم بسبب أغنية “للي”، واتهامه لأكرم حسنى، باقتباس لحن الأغنية التى غناها الفنان محمد منير، من أغنيته “ولد الهلالية” التى نشرها المنسى عام 2017.

وشارك المنسي، مقطع فيديو له عبر حسابه على “فيس بوك”، قال فيه: “ازيكم، بالنسبة للجدل اللى أثير الأيام اللى فاتت بخصوص تشابه لحن أغنيه (للي) مع أغنيتى ولد الهلاليه ومطالبتى بحقوقى الأدبية، فأنا حابب أوضح أكتر من نقطة، أنا لما نزلت أغنية “لِلي” وسمعتها، لاحظت على طول إن لحنها يكاد يكون متطابقًا مع لحن أغنيتي، فأنا كفنان غيرت على شغلى وتعبى وعملت فيديو أطالب فيه الناس إن هى تحكم، وعملت خطوات نحفظ فيها حقوقنا وقدمنا شكوى على فيديو الشركه المنتجة واتقفل”.

وأضاف: “من بعدها الشركة المنتجة تواصلوا معنا، وقعدت مع الفنان أكرم حسني، وبصراحة الراجل استقبلنى فى بيته، وأحسن ضيافتى، وكان فى منتهى منتهى الأدب والذوق والاحترام، بس ما وصلناش لحل، وبعدها أخويا وصديقى الفنان أمير محروس، تواصل معايا وحاول يقرب وجهات النظر، وأنا بشكره جدًا من كل قلبى على مجهوده لحد ما رجعت لنفسي، وحطيت النوتين جنب بعض، لقيت فيهم تشابه كبير لكن مش تطابق”.

وأوضح: “وهنا أدركت أنى إساءت تقديرى للموقف تمام، وزى ما انا قولت قبل كدا وان الفلكلور ملك للجميع فى التصرف فيه، فا انا استخدمت الفلكلور بتصرف وهو استخدمه بتصرف، والنتاج الأخير إن الأغنيتين مش شبه بعض”.

وتابع: “وبالنسبة للاتهامات اللى بتقول إن أنا سارق من الفولكلور فأنا واخد بيت واحد بس من الفولكلور، وبنيت عليه أغنية أربع دقائق من إبداع المؤلف والملحن تقدروا تسمعوهم، وعندنا أمثلة كتير من الموضوع ده، وتعملت فى أغانى كتير أنتم بتحبوها زى على حسب وداد لعبد الحليم حافظ، زى أغنيه خطوة يا صاحب الخطوة من ألحان عزيز الشافعى وأغانى تانى كتير جدا”.

وأكد على انزعاجه من عناوين السوشيال ميديا التى قالت إنه يتهم أكرم حسنى بالسرقة، قائلا: “وكمان ضايقنى عناوين السوشيال ميديا اللى بتقول إن أنا بتهم أكرم حسنى بالسرقة، وده محصلش إطلاقا فى أى تصريح مني، ولو الكلام تحور ووصل لك بالشكل ده، فحقك عليا أنت أخ كبير وفنان مبدع، وكلام زى ده ولا يأثر إطلاقا فى حد بتقلك، فكان لازم أطلع تانى وأوضح سوء التقدير واعترف بغلطي”.

وتابع: “أخيرا أنا قفلت الموضوع ده تماما ومش هتكلم فيه تاني، وحابب أبارك لفريق عمل “لِلى” أبدعتوا بصراحة، ومبروك للكينج وجمهوره، على طول فى حته تانية”.

وكان المطرب الشاب محمود المنسى، قد اتهم الفنان أكرم حسنى بسرقة لحن أغنية “للّى” للنجم محمد منير، من كلمات وألحان أكرم حسنى. والتى طرحها الكينج وحققت نجاحا كبيرا بين عشاقه.

وقال المطرب الشاب فى فيديو مصور: “إن أول أغنية من إنتاجى كانت بعنوان ولد الهلالية.. بصراحة أنا مضايق جدا من بعد ما نزلت أغنية محمد منير (للّى) واتفاجئت إن اللحن بتاعها (كوبى بست) من أغنيتى.. أنا مش طالع أتهم حد بعينه ولا محتاج تبريرات زى توارد الأفكار أو توارد الألحان.. لأن الفنان محمد منير فنان كبير وله تاريخ مشرف وأنا من عشاقه.. وأكرم حسنى فنان مبدع.. لكن بعيدا عن آرائنا الشخصية أنا متمسك بحقى الأدبى جدا”.