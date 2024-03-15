بعد أسابيع من الغيبوبة.. وفاة "فتاة الشروق"

بعد أيام على القضية التي هزت الشارع المصري حول فتاة الشروق أو المعروفة بـ” فتاة أوبر”، حبيبة الشماع، تم الإعلان عن وفاة الشابة وسيتم تشيع جثمانها بعد صلاة الجمعة اليوم 10\3\2024.

فقد أوضح محامي الأسرة محمد أمين للعربية.نت أن النيابة العامة منحت الأسرة تصريح الدفن مساء أمس الخميس، ليتم تشييع الجثمان اليوم من مسجد الشرطة في التجمع الأول، ودفنه في مقابر الوفاء والأمل بمدينه نصر شرق القاهرة.

في حين، كشفت والدة الفتاة لوسائل إعلام مصرية أن ابنتها تعرضت خلال أيامها الأخيرة لنزيف حاد في المخ والعين والأنف والأذن، وأصيبت بارتشاح على المخ وتحركه منذ وقوع الحادث وقام الأطباء بنقل صفائح دم لها بشكل يومي.

وقالت إن “ابنتها ظلت في غيبوبة كاملة لمدة 21 يوما ولم تفق ولو لثواني حتى تتمكن الأسرة من الحديث معها ووداعها”.

وكان محامي العائلة أكد في مقابلة سابقة مع العربية.نت أنه سيتقدم بتعديل للوصف الخاص بالاتهامات في القضية وتحويلها من تهمة الشروع في القتل إلى القتل العمد.

كما أضاف أنه بعد ثبوت تعاطي المتهم محمود هاشم للمخدرات، سيطلب من النيابة العامة تعديل الاتهامات، مشيرا إلى أن الفتاة قضت 21 يوما في غيبوبة كاملة وتعرضت لنزيف في المخ وكانت حالتها تسوء يومًا بعد يوم، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كذلك أشار إلى أنه تقدم بشكوى ضد شركة التوصيل الشهيرة في مقرها الأم بأميركا متهما فرعها في مصر بالتقاعس والإهمال وتعيين سائق يتعاطى المخدرات.

يشار إلى أن محكمة الجنح كانت قررت قبل أيام تجديد حبس المتهم، بمحاولة خطف الفتاة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو سائق تاكسي في إحدى الشركات الخاصة الشهيرة.

وأثارت تلك القضية التي تفجرت قبل أسبوعين حين صدم شاهد عيان على الطريق بفتاة ترمي بنفسها من سيارة أجرة على طريق السويس فتوقف لمساعدتها.

وقبل أن تنقل إلى المستشفى، أبلغت الفتاة العشرينية الشاهد أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد المركبة معاكستها قامت بالقفز خشية تحرشه بها.