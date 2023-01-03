الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد "أنا عالمي" لرونالدو.. "هلا ومرحبا" من جورجينا لجماهير "النصر" (فيديو)

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 3 - يناير - 2023 8:56 مساءً
رونالدو مع أسرته في ملعب مرسول بارك

رونالدو مع أسرته في ملعب مرسول بارك

A A A
طباعة المقال

بعد أن توجّه النجم العالميّ كريستيانو رونالدو إلى جماهير نادي “النصر” خلال حفل تقديمه، باللغة العربيّة قائلًا: “أنا عالمي”، قامت صديقة “الدون” جورجينا بالخطوة نفسها.

فقد قلّدت جورجينا كريستيانو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: “هلا ومرحبا”.

هذا وكشف النجم البرتغالي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفًا أنه يسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وأضاف رونالدو في مؤتمر تقديمه لاعبًا لنادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء: أشعر بحال جيدة وأنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا، والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا، والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم، بل أيضا للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور.

أضاف رونالدو: هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت أندية عدة في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي، لكني اتفقت مع النصر.

اختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدًا، وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك، وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضًا.

 

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو خلال حفل تقديمه
    بالفيديو.. رونالدو باللغة العربيّة لجماهير "النصر": أنا عالمي
    ميسي
    "اتفاق شفوي".. ماذا حصل بين ميسي وباريس سان جيرمان؟
    كريستيانو رونالدو
    رونالدو: أنا فخور بانتقالي لنادي النصر السعودي

    الأكثر قراءة

    حسن نصرالله
    بعد إصابته بجلطة دماغية.. أطباء إيرانيون لعلاج حسن نصرالله
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    الدولار والليرة اللبنانية
    خبير اقتصادي يكشف: هذا ما سنراه في سعر الدولار خلال الأيام القادمة!