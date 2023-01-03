بعد "أنا عالمي" لرونالدو.. "هلا ومرحبا" من جورجينا لجماهير "النصر" (فيديو)

بعد أن توجّه النجم العالميّ كريستيانو رونالدو إلى جماهير نادي “النصر” خلال حفل تقديمه، باللغة العربيّة قائلًا: “أنا عالمي”، قامت صديقة “الدون” جورجينا بالخطوة نفسها.

فقد قلّدت جورجينا كريستيانو، وأطلت على الجمهور بكلمات الترحيب باللغة العربية، بقولها لمشجعي نادي النصر في ملعب مرسول بارك: “هلا ومرحبا”.

جورجينا تتحدث بالعربية: هلا ومرحبا 💛 pic.twitter.com/zplwZWe1A8 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 3, 2023

هذا وكشف النجم البرتغالي، عن سعادته بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مضيفًا أنه يسعى إلى تحطيم الأرقام القياسية برفقة ناديه الجديد.

وأضاف رونالدو في مؤتمر تقديمه لاعبًا لنادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء: أشعر بحال جيدة وأنا فخور بأني قمت بهذه الخطوة الكبيرة، لقد أنهيت عملي في أوروبا، والآن هو تحد جديد بالنسبة لي هنا، والنصر منحني الفرصة ليس فقط على مستوى كرة القدم، بل أيضا للأجيال المقبلة لذلك أنا سعيد وفخور.

كرستيانو بالعربية : أنا عااااالمي 💛🔥pic.twitter.com/ruSnb4Eesa — Screen Mix (@ScreenMix) January 3, 2023

أضاف رونالدو: هدفي هو للأجيال الجديدة، ولقد حاولت أندية عدة في أوروبا وأميركا والبرتغال التعاقد معي، لكني اتفقت مع النصر.

اختتم رونالدو: أنا تجاوزت مرحلة القلق حول ما يقوله الناس عني وأعلم أن الدوري السعودي تنافسي جدًا، وأسعى لبدء المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة إذا سمح لي المدرب، أنا لاعب مميز وحطمت جميع الأرقام القياسية هناك، وأسعى لتحطيم بعضها هنا أيضًا.