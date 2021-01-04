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بعد أن حطم ميسي رقمه … بيليه يرفض الاعتراف

منذ 45 دقيقة
ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

ميسي يعادل رقم الأسطورة بيليه

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سجل قبل أيام البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا هو الـ644 له مع برشلونة، ليحطم بهذا الإنجاز رقم الاسطورة البرازيلية بيليه والذي سجل 643 هدفا مع سانتوس البرازيلي.

ومن جهته رفض الأسطورة البرازيلية بيليه الاعتراف بتحطيم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لرقمه كأفضل هداف مع ناد واحد.

وحدث بيليه بياناته عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وأضاف أنه الهداف بـ1283 هدفا.

ويأتي ذلك رغم أن بيليه هنأ ميسي على إنجازه وكتب عبر موقع ”تويتر“: ”عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك، أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي نشعر فيه كأننا في المنزل“.

وأضاف: ”تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة“.

وختم: ”قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرا يا ميسي“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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