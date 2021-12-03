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بعد إحالته للتحقيق في "إهانة مصر".. المطرب عمر كمال في تركيا

3 - ديسمبر - 2021

عمر كمال

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أعلن المطرب المصري عمر كمال وصوله اليوم الجمعة إلى تركيا لإحياء حفل هناك، وذلك بعد إحالته للتحقيق من قبل نقابة الموسيقيين في دعوى “إهانة مصر”.

ونشر كمال صورة له عبر “إنستغرام” وهو يتجول في شوارع تركيا وعلق عليها بالقول: “تركيا”.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر قد أحالت فنان المهرجانات عمر كمال إلى التحقيق على خلفية حفل أقامه في السعودية غير فيه كلمات مهرجان “بنت الجيران” من “خمور وحشيش” لـ”تمور وحليب”.

وأدى تفسير كمال لسبب تغيير كلمات الأغنية إلى انتقادات واسعة من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال: “لايقة على البلد الطاهرة اللى واقفين على أرضها”.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية أنها ترفض “تجاوزات” كمال، مضيفة أن “مصر وطن مقدس ومصان، عرفت التوحيد قبل الأديان، واستأمن الأنبياء أرضها فكانت لهم ملاذا وأمانا، وأنارت للعالم مصابيح العلوم والفنون فاستنار، حتى جاء بعض أبنائها الذين عاقوها فحاولوا إهانتها في كلامهم بقصد أو بغير قصد”.

وقالت: “تم إحالة المطرب عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق فيما صرح به من كلمات تسئ إلى مصر وصدور القرار المناسب فور الإنتهاء من التحقيق”.

من جانبه، علق عمر كمال على القرار في تصريح لقناة “صدى البلد” قائلا: “أنا مأسأتش لمصر ولا قولت حاجة تسيء لمصر أبدا، ودايما كنت بقول بعد كل أغنية صقفة لمصر أم الدنيا أنا مقولتش إن السعودية أرض مقدسة ومصر أرض وحشة وبلدنا أشرف من الشرف واللي معاه ريبورت أو فيديو وأنا بقول الكلام ده يطلعه ليا أنا مقولتش الكلام”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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