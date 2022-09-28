بعد إساءته لـ سعيد صالح احالة فكري صادق إلى التحقيق

قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بسبب بعض التصريحات التي نسبت إليه وبها إساءة لفنانين آخرين.

جاء بيان النقابة، كالآتي: “قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة، للوقوف على حقيقة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء فنانين في ذمة الله”.

وكان أثار الفنان فكري صادق الجدل بعد تصريحاته عن الفنان الراحل سعيد صالح.

وتعرض فكري صادق لهجوم كبير من جمهور سعيد صالح، عندما تحدث عن فيلم “سلام يا صاحبي” قائلًا: “عادل إمام هو النجم، أما سعيد صالح ممثل عادي ويوجد مثله الكثيرين”.

جاء ذلك في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” للاعلامية لميس الحديدي التي قاطعته قائلة: “إن الفنان سعيد صالح أيضا ممثل كبير”.

استطرد: “وأنا اختلفت مع عادل إمام سنة 1991، جابني في مسرحية الزعيم في دور صغير، وقولتله أنا جاي أنور جمبك مش جاي أقول كلمتين، قالي ماشي وخرج أخد مصطفى متولي ومحمود الجندي ومشي ومقاليش حاجة، وإحنا أصدقاء من الستينيات وكنا بنبقى قاعدين مستنين حد يجي يدفعلنا حق المشاريب”.

وتابع: “واتقابلنا في فرح وقالي أنت مابتتصلش بيا ليه، قولتله معلش حقك عليا أنت ناقص حد يكلمك الله يكون في عونك، قالي لأ اتصل بيا، وصرنا صديقان لحد لما طلبني في فيلم حسن ومرقص”.

ورحل النجم الكبير سعيد صالح عن عالمنا في 1 أغسطس 2014.