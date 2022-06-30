الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
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بعد إغلاق 3 أشهر.. متنزه ديزني لاند في شنغهاي يفتح أبوابه

منذ دقيقتين
ديزني لاند شنغهاي

ديزني لاند شنغهاي

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تدفق أكثر من ألف زائر الخميس 30 حزيران مع إعادة افتتاح المتنزه الترفيهي في منتجع ديزني في شنغهاي بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر، ووضع الزوار كمامات والتزموا بالتباعد الاجتماعي.

وكان المتنزه قد أغلق في 21 آذار مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في المدينة التي تعد مركز الأعمال في الصين، مما أدى إلى إغلاق على مستوى المدينة لمدة شهرين، تم تخفيفه في أول يونيو حزيران. وبعد أسبوع من ذلك التاريخ، أعاد المنتجع فتح بعض المناطق، وكان المتنزه آخر منطقة يعاد فتحها.

ومن بين أول الزوار اليوم الخميس كان تشانغ يو دونغ، وهو طالب يبلغ من العمر 19 عاما ارتدى قبعة ميكي ماوس وقميصًا خاصا بهذه المناسبة.

وقال تشانغ الذي يحمل بطاقة دخول سنوية إلى ديزني لاند: “أشعر حقا بأنني عدت إلى دياري. لقد كنت متحمسًا للغاية. كنت أتطلع لهذا اليوم. أحد الأسئلة التي كنت أطرحها كل يوم هو ‭‭’‬‬متى سيعاد فتحه؟‭‭’‬‬”.

وأكد المتنزه أنه سيضع قيودًا على السعة، لكنه لم يذكر تفاصيل، قائلا إن بعض مناطق الجذب، مثل منطقة (عالم مارفل)، ستبقى مغلقة.

وديزني لاند شنغهاي مشروع مشترك مع مجموعة شندي الصينية المملوكة للدولة والتي لديها حصة تبلغ 57 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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