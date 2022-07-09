السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد إنهاء تعاقده مع ريال مدريد... يوفيتش ينتقل إلى فيورنتينا الإيطالي

منذ 32 دقيقة
لوكا يوفيتش

لوكا يوفيتش

A A A
طباعة المقال

أنهى مهاجم صربيا لوكا يوفيتش فترة بائسة مع ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا بالانتقال النهائي إلى فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن فيورنتينا عن ضم يوفيتش حتى 2024 بعد إنهاء تعاقده مع ريال الذي كان يمتد حتى 2025.

ووصل يوفيتش (24 عاماً) إلى مدريد في 2019 من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل نحو 60 مليون يورو (61.128 مليون دولار) كما ذكرت تقارير صحافية لكنه لم يقدم الأداء المنتظر خلال مشاركات قليلة، وأحرز ثلاثة أهداف فقط.

وعجز عن فرض نفسه على تشكيلة ريال في ظل هيمنة كريم بنزيمة على مركز رأس الحربة.

وأحرز يوفيتش تسعة أهداف في 26 مباراة دولية مع صربيا وساهم في تأهلها لكأس العالم 2022 في قطر.

وأنهى فيورنتينا الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الإيطالي وسيشارك بدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الجديد.

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو
    هل يعاقب مانشستر يونايتد رونالدو لتخلّفه عن جولة الفريق؟
    كارلوس ساينز سائق فيراري
    كارلوس ساينز يتفوق على جميع منافسيه بجولة التجارب الحرة الأخيرة في النمسا
    كرسي الأطفال الهزاز
    تحذير للأهالي.. كرسي الأطفال الهزاز يهدّد حياتهم!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    شاطئ مدينة دهب السياحية في مصر
    صورة تثير الرعب لمخلوق غريب على شاطئ مدينة دهب المصرية!
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد