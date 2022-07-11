بعد اتفاقه مع تشيلسي.. رافينيا يحوّل وجهته صوب برشلونة

بعد ساعات من حسمه الاتفاق على تجديد عقد الجناح الفرنسي “عثمان ديمبلي”، حسم نادي برشلونة صفقة مدوية كبيرة جديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن برشلونة توصل لاتفاق يقضي بتجديد عقد ديمبلي حتى صيف 2024، بعد أشهر من المفاوضات الصعبة.

وتواصلت الأخبار السعيدة لأنصار “البلوجرانا”، اذ أشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الى أن برشلونة توصل لاتفاق مع ليدز يونايتد على التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا خلال الصيف الحالي.

ورغم أن تشيلسي كان توصل لاتفاق سابق مع ليدز على ضم رافينيا، لكن رغبة اللاعب ووكيله البرتغالي ديكو، نجم برشلونة السابق، هي من حولت وجهة اللاعب صوب برشلونة.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، فإن برشلونة فاز بسباق ضم رافينيا على حساب تشيلسي في صفقة سيبلغ مجموعها 75 مليون يورو.

وسيبلغ المبلغ الأساسي للصفقة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو ستدفع كمتغيرات بناء على أداء اللاعب وأهدافه وتمريراته الحاسمة.

الى ذلك، تشير تقارير صحفية كتالونية إلى أن رافينيا من الممكن أن يصل إلى برشلونة خلال الساعات القادمة من أجل الخضوع للفحص الطبي وتوقيع العقود.

يذكر أن رافينيا يبلغ 25 عاما، ويلعب في صفوف ليدز منذ عام 2020 قادمًا من استاد رين الفرنسي.