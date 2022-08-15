بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. محمد رمضان يرد لأول مرة

رد محمد رمضان لأول مرة على انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه بالشذوذ الجنسي، مشيرا إلى أنه لا يرد على الشائعات في الغالب لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت.

وكان الفنان محمد رمضان رد في فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: «حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها لكن دي إشاعة ميتسكتش عليها».

وأضاف: «انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ».

يأتي ذلك بعدما نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسيئا لـ محمد رمضان يتهمه بممارسة الشذوذ.

كما ورد المخرج محمد سامي على الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان منذ ساعات ليوضح حقيقة الفيديو المنتشر له، وعلق سامي علي الفيديو بإيموشن «التصفيق»، ليرد عليه رمضان قائلًا: «ده أنا العمدة يا محمد» في إشارة منه لمسلسلهما القادم «العمدة».