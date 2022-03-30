بعد اتهامه بالتحرش.. انفصال اليوتيوبر أحمد حسن عن زوجته

أعلن اليوتيوبر أحمد حسن، إنفصاله عن زوجته زينب بعد زواج دام لأربعة سنوات، ونشر أحمد حسن، بوست عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، كتب خلاله: “قدر الله وما شاء فعل بعد ٤ سنين زواج كانوا اسعد ٤ سنين في حياتنا وربنا رزقنا بطفلين زي القمر قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات”.

وأضاف: “سنبقي أصدقاء دائما وأبدا وستظل زينب أم ولادي و صديقتي التي أكن اليها كل الاحترام و أدعوا الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها “.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قررت تغريم اليوتيوبر أحمد حسن، 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحرش جنسيا بـ فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.