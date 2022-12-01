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بعد اتهام "بالنسياغا" باستغلال الأطفال جنسياً.. تصريح "ناري" للفنانة إليسا

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2022 2:50 مساءً
علامة "بالنسياغا" (Balenciaga) الفرنسية

علامة "بالنسياغا" (Balenciaga) الفرنسية

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أثارت الحملة الإعلانية الأخيرة لشركة “بالنسياغا” (Balenciaga) الفرنسية المختصة بشؤون الأزياء، ردود فعل عالمية بين أوساط المشاهير، بعد حملةٍ ترويجية ظهر فيها أطفال مع إكسسوارات ذات دلالات جنسية.

الفنانة اللبنانية إليسا بدورها انضمت إل حملة المقاطعة التي انتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت نداءً لمتابعيها عبر حسابها على تويتر.

وقالت إليسا في تغريدة لها:

“هذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال. يتعارض الترويج للمحتوى الإباحي المتعلّق بالأطفال مع كل معايير حقوق الإنسان! ولا يمكن التسامح مع الأمر”.

وختمت إليسا: “قاطعوا بالنسياغا. أنا قاطعتُها!”.

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