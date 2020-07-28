بعد اختفاء أغراضهم من المنازل..القبض على “سارق الأحذية” بالجرم المشهود

القبض على سارق الأحذية متلبسا
القبض على سارق الأحذية متلبسا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في حادثة غريبة من نوعها بدأت تختفي الأحذية من أمام المنازل في غرب برلين، لكن أحد لم يتجرأ على الاستفسار عن الأمر لولا أن تنبه أحدهم إلى سرقة حذائه الرياضي وقرر أن يتحدث بالأمر ويسأل عنه في إحدى المجموعات التواصل في في المنطقة، ليفاجىء بعدد كبير يأكد حصول نفس الأمر، بدون معرفة الجاني.

وقررت الأهالي مراقبة الحي لتتبع السارق، وضبطه بالجرم المشهود، بعد تنفيذهعشرات السرقات بدون أن يشعر به أحد، تعرضت منازل في حي زيلندورف، بجنوب غرب برلين، لعدة سرقات غريبة، كان بطلها ثعلب تمكن من سرقة 100 حذاء.

فبحسب ما أشارت تقارير إعلامية ألمانية، تمت سرقة عدد من الأحذية من أمام أبواب المنازل في الحي، الأمر الذي أثار حفيظة سكانه.

وتمكن كريستيان ماير، وهو أحد سكان الحي وتعرض لسرقة حذائه الرياضي، من اكتشاف السارق.

وبحسب موقع “dw” الألماني، فإن ماير أعلن عن سرقة حذائه الرياضي، ناشرا إعلانا على منصة Nebenan.de، المخصصة لمشاركة الإعلانات المجتمعية في ألمانيا، ليتضح من خلال ردود الأفعال والتعليقات بأن حذاء ماير لم يكن الوحيد المسروق.

ليقوم ماير بمراقبة الحي ويتمكن من التقاط صورة للثعلب متلبسا وفي فمه زوج من الشباشب الزرقاء.

وتمكن ماير من العثور على ثلاثة أزواج من الأحذية المسروقة، التي سرقها الثعلب، إلا أنه لم يتمكن من العثور على حذائه الرياضي.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

صدور الحكم على شابين قتلا ابن المذيعة المصرية

غنت فيروز من كلماته..رحيل “شيخ شعراء فلسطين” في كندا

تجاهل وخرق بروتوكولات..المزيد من الأسرار الملكية تخرج للعلن

إلغاء متابعة على انستغرام وفصل جديد..طلاق أنغام يثير الجدل مجددا