بعد اختفاء أغراضهم من المنازل..القبض على “سارق الأحذية” بالجرم المشهود

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في حادثة غريبة من نوعها بدأت تختفي الأحذية من أمام المنازل في غرب برلين، لكن أحد لم يتجرأ على الاستفسار عن الأمر لولا أن تنبه أحدهم إلى سرقة حذائه الرياضي وقرر أن يتحدث بالأمر ويسأل عنه في إحدى المجموعات التواصل في في المنطقة، ليفاجىء بعدد كبير يأكد حصول نفس الأمر، بدون معرفة الجاني.

وقررت الأهالي مراقبة الحي لتتبع السارق، وضبطه بالجرم المشهود، بعد تنفيذهعشرات السرقات بدون أن يشعر به أحد، تعرضت منازل في حي زيلندورف، بجنوب غرب برلين، لعدة سرقات غريبة، كان بطلها ثعلب تمكن من سرقة 100 حذاء.

فبحسب ما أشارت تقارير إعلامية ألمانية، تمت سرقة عدد من الأحذية من أمام أبواب المنازل في الحي، الأمر الذي أثار حفيظة سكانه.

وتمكن كريستيان ماير، وهو أحد سكان الحي وتعرض لسرقة حذائه الرياضي، من اكتشاف السارق.

وبحسب موقع “dw” الألماني، فإن ماير أعلن عن سرقة حذائه الرياضي، ناشرا إعلانا على منصة Nebenan.de، المخصصة لمشاركة الإعلانات المجتمعية في ألمانيا، ليتضح من خلال ردود الأفعال والتعليقات بأن حذاء ماير لم يكن الوحيد المسروق.

ليقوم ماير بمراقبة الحي ويتمكن من التقاط صورة للثعلب متلبسا وفي فمه زوج من الشباشب الزرقاء.

„Fuchs, du hast den Schuh gestohlen“. Der Schuh-Dieb von #Zehlendorf ist überführt. Aus Zehlendorfer Gärten sind zuletzt hunderte Schuhe verschwunden. Nun hat ein Anwohner den Räuber erwischt und sein Lager entdeckt: https://t.co/3JI26wyfPp pic.twitter.com/1AizSKiaRN — Tagesspiegel Checkpoint (@TspCheckpoint) July 27, 2020

وتمكن ماير من العثور على ثلاثة أزواج من الأحذية المسروقة، التي سرقها الثعلب، إلا أنه لم يتمكن من العثور على حذائه الرياضي.