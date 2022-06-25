بعد اختفاء حسابها الأسبوع الماضي.. إليكم جديد بريتني سبيرز

عاودت النجمة بريتني سبيرز، نشاطها على تطبيق “إنستغرام” بعدما اختفى حسابها الرّسمي الأسبوع الماضي، وفاجأت محبّيها بخبر انتقالها إلى منزل جديد.

أثبت جمهور نجمة البوب الأميركيّة بريتني سبيرز محبّته وإخلاصه لها في أصعب المواقف التي مرّت لها. وبعدما حذفت المغنية حسابها الرّسمي على “إنستغرام” الأسبوع الماضي، عادت وظهرت أمس، وأعلنت عن انتقالها وزوجها سام أصغري إلى منزل جديد.

ونشرت سبيرز صوراً لها ولزوجها وهما يقضيان لحظات مميزة أمام مسبحهما الجديد. وبدت سبيرز (40 سنة) مذهلةً وهي ترتدي بكيني باللّون الأزرق والوردي والأصفر وكمّلت إطلالتها بنظارات شمسيّة مميّزة تتناغم وملامح وجهها كما وأسدلت شعرها الذّهبي على كتفيها.

وشاركت المغنية مقطع فيديو لزوجها (28 سنة) وهو يغوص في المسبح قبل أن يتظاهر بأنه غرق. وظهر كلبهما على حافّة المسبح وهو يلعب مع أصغري.

وأوضحت بريتني لمتابعيها الذين لامس عددهم الـ41,6 مليون شخص أنها وسام لم يقضيا شهر عسل بعد بسبب انشغالهما بالانتقال إلى المنزل الجديد.

وكتبت: “لم أقضي شهر عسلٍ بعد … تزوجت وانتقلت إلى منزل جديد في الفترة عينها تقريباً… وهذا لا يعدّ أمراً ذكياً”، مشيراً مع ذلك إلى أن الأمور بدأت تتحسن. وأضافت: “إنه لأمر غريب أن تستيقظ وترى كل شيء جديد من حولك… مطبخ جديد… سرير جديد… أعتقد أنني في حالة صدمة! لا أزال اكتشاف بعض الأمور”.

وذكرت أنها ستستمر في مشاركة يومياتها مع محبّيها، ما يشجعها على الاستمرار في تحقيق أهدافها. وأكّدت أن المياه في مسبحها الجديد صافية، وحياتها جميلة.

وانهالت التعليقات التي ترحّب بعودة سبيرز، فكتب أحد المستخدمين: “عادت الملكة”، وعبّر آخرون عن حبّهم ودعمهم لها من خلال التّعليق على المنشور برموز تعبيرية على شكل قلب.

وتجد الإشارة إلى أنّ سبيرز انتقدت الأسبوع الماضي شقيقها وعائلتها بسبب معاملتهم القاسية لها طيلة فترة الوصاية ثمّ ألغت حسابها.