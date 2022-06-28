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بعد استقالة هاني شاكر.. حمو بيكا: الوحش راجع يا شوية جواجع.

منذ 34 دقيقة
حمو بيكا

حمو بيكا

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ما إن أعلن المطرب هاني شاكر عن استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، أثناء مداخلة له ببرنامج الحكاية مع عمرو أديب، حتى أثار القرار ردود فعل واسعة، أبرزها تعليق حمو بيكا؛ حيث كتب من خلال حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: الوحش راجع يا شوية جواجع.

ويشير بيكا بذلك إلى عودته من جديد للغناء فى مصر، خاصة بعدما ابتعد طوال الفترة الأخيرة عن المشهد فى مصر، وأعلن فى أكثر من مناسبة تمنيه الحصول على كارنيه النقابة من أجل الغناء.

جدير بالذكر أن المطرب هاني شاكر أثار ردود فعل واسعة بقراره المفاجئ وهو إعلان استقالته من منصبه على خلفية المشادات التي حدثت داخل مقر النقابة.

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