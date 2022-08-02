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بعد استقالة هاني شاكر.. من سيكون نقيب الموسيقيين المصريين؟

منذ 3 دقائق
هاني شاكر

هاني شاكر

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حدد مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مصر يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 موعدا لانتخاب نقيب المهن الموسيقية الجديد، خلفا للفنان هاني شاكر الذي استقال من منصبه.

وكشف الفنان مصطفى كامل أنه يتعرض لضغوط كبيرة ليتقدم بالترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية المصرية، وقال مصطفى كامل في تصريحات لـ المصري اليوم: “عليا ضغوط كتير من العديد من الموسيقيين لأترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، وأتقدم بالشكر إلى كل من وجدني لائقا بهذا المنصب”.

وأضاف مصطفى كامل أنه كان قد حسم أمر اعتزال العمل العام، و قرر التركيز على الفن والعيش بسلام مع أسرته، إلا أنه يتلقى يوميا اتصالات كثيرة من زملائه في معهد الموسيقى العربية، وجمعية المؤلفين والملحنين والأوبرا وغيرها ليرشح نفسه، مما جعله يفكر بالأمر، وأكد مصطفى كامل أنه يستخير الله حاليا ويفكر بجدية قبل أن يحسم أمره ويتخذ قرارا.

وكان عدد من الموسيقيين والفنانين قد طالبوا مصطفى كامل بالترشح على مقعد نقيب الموسيقيين، من بينهم الشاعر أيمن بهجت قمر، والفنان محمد جمعة.

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