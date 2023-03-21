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بعد اعتدائه على حارس مرمى.. حرمانُ مشجّع من دخول الملاعب 40 عامًا

منذ 9 دقائق
المشجع اعتدى على ديميتروفيتش ولكمه في وجهه

المشجع اعتدى على ديميتروفيتش ولكمه في وجهه

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قرّر نادي “أيندهوفن” الهولندي، حظر مشجع اعتدى على حارس إشبيلية، ماركو ديميتروفيتش، خلال مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم الشهر الماضي، من دخول ملعبه لمدة 40 عامًا.

وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب أيندهوفن، خلال الدقائق الأخيرة بعد أن ركض مشجع إلى أرض الملعب واعتدى على ديميتروفيتش ولكمه في وجهه قبل أن يتدخل الحارس الصربي ويسقطه أرضًا.

وقضت محكمة بالسجن ثلاثة أشهر على الشاب البالغ من العمر 20 عامًا مع إيقاف التنفيذ لمدة شهر.

وقال النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي في بيان، إنّه بالإضافة إلى الحظر لمدة 40 عامًا من دخول الملعب، سيبدأ أيندهوفن إجراءات للحصول على تعويضات منه من جراء أي أضرار لحقت بالنادي.

كما تلقى الشاب حظرًا لمدة عامين من الوجود في محيط ملعب النادي من مكتب المدعي العام.

وكان المشجع يقضي فترة حظر عام من دخول الملعب حتى 2026 فرضه الاتحاد الهولندي، لكن أيندهوفن قال إنه دخل للمدرجات بتذكرة صديق له.

وخسر إشبيلية المباراة 2 – صفر لكنه تأهل للدور التالي بنتيجة 3 – 2 في مجموع المباراتين.

ويلعب الفريق حامل الرقم القياسي في الفوز بالدوري الأوروبي بواقع ستة ألقاب ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الثمانية للبطولة الشهر المقبل.

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