بعد اعلانها المصالحة.. عمرو دياب يتجاهل رسالة شيرين

أنهت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب الخلافات العالقة بينها وبين مواطنها الفنان عمرو دياب.

ونشرت شيرين، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي عبر “إنستغرام”، صورة كتبت عليها: “أحلى حاجة في الدنيا عمرو دياب”.

من جانبه تجاهل عمرو دياب رسالة شيرين ولم يعلق عليها ولم يعد نشرها، تماماً كما حصل عندما هاجمته، حينما كانت في حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف قبل خمس سنوات، وفاجأت الجميع وصعدت إلى المسرح، لتؤكد أن “زمانه ولى وانتهى”، وفهم البعض أنه إشارة إلى عمرو دياب.

وخرجت بعدها شيرين في مداخلات هاتفية هاجمت فيها عمرو دياب، دون أن توضح الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا الموقف، لتعود في النهاية وتنشر هذه الكلمات اليوم، وتنهي الفترة الضبابية بينها وبين دياب، الذي فضل الصمت، ولم يعلق على كلام شيرين، رغم مرور خمسة أيام على مبادرتها بالصلح.