الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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بعد الإستئناف... زياد برجي ينتصر على إليسا

منذ 4 دقائق
اليسا وزياد برجي

اليسا وزياد برجي

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أصدر مكتب الفنان زياد برجي بيانًا جديدًا حول أغنية “وبطير”، وجاء في عنوانه: “بعد الإستئناف… زياد برجي ينتصر على إليسا”.

ويقول البيان: “أبلغنا المحامي جان قيقانو، أن محكمة الإستئناف كرّست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم الإثنين، حقّ زياد برجي بأداء ونشر أغنية “وبطير”، بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن، الذي كان قدّ حجب عنه هذا الحق سابقًا”.

وتابع البيان: “هذا وكانت إليسا أعلنت في وقت سابق فوزها بنزاعها القانوني مع زياد برجي، في قضية خلافهما على أغنية “أنا وبس”، بعد أن حسم قاضي الأمور المستعجلة ملكيتها لصالح إليسا”.

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