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بعد الإفراج عنها… أحدث صورة لشبيهة “أنجلينا جولي” الإيرانية

منذ 8 دقائق
"انجلينا جولي" الايرانية

"انجلينا جولي" الايرانية

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بعد ساعات من الإفراج عنها، انتشرت صورة جديدة للفتاة الإيرانية، فاطمة خويشوند، المعروفة بـ “سحر تبر” التي اشتهرت بشبيهة أنجلينا جولي”.

وأكدت الناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد، أن الفتاة أطلق سراحها بعد حملة ضغط أطلقها نشطاء إيرانيون.

في حين نشر التلفزيون الإيراني قبل أيام مقطع فيديو، يظهر فاطمة دون مساحيق تجميل، كانت تضعها من أجل التوصل إلى صورة النجمة الأميركية لكن بطريقة أشبه بالـ “زومبي”.

احدث صورة لفاطمة

احدث صورة لفاطمة

يشار إلى أن الفتاة التي شكلت حالة غريبة على إنستغرام، وحصدت آلاف المتابعين، كانت اتهمت بالتحريض على الفساد، وقضت محكمة إيرانية في 12 ديسمبر عليها بالسجن 10 سنوات.

وأفادت وكالة “ركنا” الإيرانية في حينه بأن سحر تبر التي جرى اعتقالها 2019، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، حكم عليها بالسجن 10 سنوات”، مضيفة أنها تأمل في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم المحكمة”.

في حين أوضحت الشابة التي توصف أحيانا بزومبي أنجلينا “أن 4 تهم وجهت إليها، لكنها برئت من تهمتين”. كما قالت الأسبوع الماضي: لا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو”، مضيفة أن “القاضي حكم عليها بالسجن 10 سنوات، لكن الحكم قابل للاستئناف وقد اعترضت عليه”، وذلك بحسب “العربية”.

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