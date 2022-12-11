الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
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بعد الانتقادات.. هاري وميغان يدافعان عن مسلسلهما

منذ 39 دقيقة
ميغين وزوجها الأمير هاري في حلقة تلفزيونية مع أوبرا وينفري

ميغين وزوجها الأمير هاري في حلقة تلفزيونية مع أوبرا وينفري

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رفض الأمير البريطاني “هاري” وزوجته “ميغان” انتقادات لمسلسل وثائقي عن حياتهما، وذلك في بيان أصدره المتحدّث باسمهما قال فيه إنّ الزوجين لم يذكرا أبداً أنّ الخصوصية كانت سبباً للتخلّي عن واجباتهما الملكية.

وفي الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل الذي طال انتظاره، كشف دوق ودوقة ساسكس عن سلسلة من الأمور من بينها تذكر ميغان أول تهديد بالقتل تلقته وحديث هاري عن اضطراره للتخفي لمقابلة ميغان، وعن لقطات مصورة لم يشاهدها أحد لابنهما آرتشي.

ووفقا للأرقام التي ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، جذبت الحلقة الأولى 2.4 مليون مشاهد في بريطانيا في يوم بثها، مما دفع البعض إلى انتقاد الزوجين لأنهما شكوا سابقا بشدة من تدخل الصحافة في حياتهما.

ومع ذلك، رفض بيان صادر عن المستشار الإعلامي للزوجين هذا السيل من الانتقادات.

وقال البيان، إن “الدوق والدوقة لم يذكرا أبدا الخصوصية كسبب للتنازل، هذه الرواية المشوهة تهدف إلى إجبارهما على التزام الصمت”.

وأضاف: “إنهما اختارا مشاركة قصتهما، بشروطهما، ومع ذلك اختلقت الصحف الشعبية رواية خاطئة تماما تخترق التغطية الصحافية والرأي العام”.

وسلط البيان الضوء على أن هاري وميغان لم يذكرا الخصوصية كسبب عند التنازل عن الواجبات الملكية في يناير كانون الثاني 2020 وأبديا رغبتهما في مواصلة أدوارهما وواجباتهما العامة، ولم يذكر بيانهما عام 2020 سببا لقرار التنازل عن مكانتهما في العائلة المالكة.

وبعد أيام من القرار أصدرا تحذيرا بشأن مضايقات مصوري المشاهير.

    المصدر :
  • وكالات

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