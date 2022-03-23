الجمعة 22 شعبان 1443 ﻫ - 25 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد الحديث عن انفصالهما… أول تعليق لزوجة معتصم النهار

23 - مارس - 2022
زوجة معتصم النهار

زوجة معتصم النهار

A A A
طباعة المقال

بعدما تصدّرت أخبار طلاقها عناوين الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خرجت لين برنجكجي زوجة الممثل السوري معتصم النهار السابقة عن صمتها.

ونشرت أول تعليق على خبر انفصالها عبر خاصية “ستوري” على انستغرام، قائلة: “نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمدلله على ما مضى، والحمدلله على ما نحن الآن، والحمدلله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا”.
في حين لم يتطرّق معتصم النهار إلى الموضوع منذ إعلان الانفصال حتى اليوم.

يذكر أن الثنائي كانا حذفا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وألغيا متابعة بعضهما البعض، وتركا بعض الصور التي تجمعهما مع ابنتهما.

وتبعا لذلك انتشرت شائعات انفصالهما، حتى أكد مصدر مقرّب الخبر، موضحاً أن الطلاق تمّ قبل أسابيع في المحاكم السورية.

بدورها، أفادت مصادر إعلامية، بأن الخلافات بين الطرفين لم تكدن وليدة اللحظة، موضحة أن العلاقة تعاني منذ سنوات بسب عدم الاستقرار، وهو السبب الرئيسي الذي أدى لاتخاذ قرار الطلاق.

كما أن تلك الخلافات التي كانت تطفو على السطح ثم تغيب كانت سبباً أيضاً لانتشار شائعات الانفصال مرات عديدة في السابق.

يذكر أن معتصم النهار ولين برنجكجي كانا تزوجا عام 2015، ولهما طفلة واحدة تدعى ساندرا.

أول تعليق لزوجة معتصم النهار

أول تعليق لزوجة معتصم النهار

    المزيد من منوعات

    لماذا لا يرغب البعض بإنجاب أطفال؟
    دراسة تكشف: لماذا لا يرغب البعض بإنجاب أطفال؟
    أحمد حلاوة
    رحيل “الفنان المصري الشامل”… وداعاً أحمد حلاوة
    طيور - تعبيرية
    مظاهر التغيّر المناخي.. الطيور تضع البيضَ قبل أوانه

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مخابرات الجيش
    تفاصيل وحشية لا تصدق.. هذا ما حصل لأم وبناتها الثلاث في بلدة أنصار الجنوبية
    بري يدعو لجلسة عامة الثلاثاء.. و”الكابيتول كونترول” على طاولة اللجان الاثنين
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    “الخبر اختفى”.. موقع روسي يحدّد عدد قتلى موسكو ويتراجع!